Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya geldiklerini açıkladı.

Üstel, görüşmede, KKTC-Türkiye ilişkilerinin daha da ileriye taşınması, devam eden ekonomik ve altyapı projeleri, sosyal kalkınma adımları ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı hazırlıkları başta olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirtti.

Halkın refahı ve huzuru için projelerin hayata geçirilmesi amacıyla istişarelerini sürdürdüklerini dile getiren Üstel, bu kapsamda atılacak adımların en yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının refahı ve devletin daha güçlü yarınlara ulaşması adına yürütülen çalışmalara verdikleri destek için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a şahsı ve halk adına teşekkür etti.