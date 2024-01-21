Yenilenen UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı binasını ziyaret eden Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Ahmet Savaşan başkanlığında toplanan ilçe yönetim, denetim, disiplin kurulu üyeleri, gençlik ile kadın kolları başkanları ile bir araya geldi.

İlçenin yeni dönemde hayata geçireceği faaliyetler ve Lefkoşa’da 6 ilçenin birlikte yürüteceği Siyaset Akademisi konusunda İlçe Başkanı Ahmet Savaşan’dan ayrıntılı bilgi alan Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa İlçe Başkan ve yöneticilerine İsias Davası başta olmak üzere hükümetin icraatları hakkında bilgi verdi.

ÜSTEL: HÜKÜMET İSİAS DAVASINDA ÇOK HASSAS

İsias Davası’nın büyük bir titizlikle yürütüldüğünü, davada KKTC’yi savunan avukatların, başbakanlığın davetiyle adaya geldiğini ve 26 Nisan’daki duruşma için bir koordinasyon toplantısı yapıldığını anlatan Başbakan Üstel, hükümetin İsias davasındaki hassasiyetine vurgu yaptı.

“GENÇLER İÇİN SOSYAL KONUT PROJESİ BAŞLATACAĞIZ”

Kırsal kesim arsası bulunmayan bölgelerde sosyal konut projeleri başlatacaklarının altını Çizen Başbakan Üstel, hükümetin istikrarı bir şekilde yoluna devam ettiğini ve verilen sözlerin tek tek yerine getirildiğini vurguladı. Kamu çalışanlarına ve özel sektöre artışların yanında, üreticiye, çiftçiye, sanayiciye destekler verdiklerine dikkat çeken Üstel, asgari ücretten alınan verginin kaldırıldığını, Sosyal Sigorta Prim Desteği'nin ise arttırılacağını söyledi.

SAVAŞAN: KKTC’NİN GELECEK 10 YILI ÇALIŞTAYI YAPILACAK

Kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe yetkili kurullarında hazırlanan Lefkoşa İlçesi’nin 6 aylık çalışma programı hakkında Başbakan Üstel’e ayrıntılı bilgi veren Lefkoşa İlçe Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan, programda pek çok farkındalık ve sosyal sorumluluk projesinin yanında eğitim seminerleri, sosyal, sportif, kültürel birçok etkinlik ve “KKTC’nin Gelecek 10 Yılı” başlıklı bir de çalıştayın yer aldığını anlattı.

“SİYASET OKULU’NU 6 İLÇE BAŞKANI BİRLİKTE YÜRÜTECEK”

6 ilçe başkanının birlikte yürüteceği Siyaset Akademisi’nde UBP’li gençler ile kadınlara uzman bilim insanları tarafından Mart ayında başlayarak toplamda 9 hafta ders verileceğini anlatan Ahmet Savaşan, akademide UBP’nin Kuruluş Süreci ve Kıbrıs Türk Tarihindeki Önemi, Kıbrıs Sorununun Tarihçesi ve Müzakere Süreci, Tarihi Süreçte Kıbrıs Türklerinin Yaşadıkları, Temel Siyasi Kavramlar ve İdeoloji, Doğu Akdeniz Enerji Sorunu ve Kıbrıs Adası’nın Stratejik Önemi, Yapay Zeka Kullanımı, Ekonomi Politikaları, UBP İktidarlarında Gerçekleştirilen Büyük Projeler, Siyasette Stratejik İletişim ve Kamu Yönetimi, Sosyal Medya Okur Yazarlığı, Siyaset ve Toplum, Uluslararası Siyaset ve KKTC’ye Yansımaları, Belediyecilik ve Yerel Yönetimlerde Dönüşüm gibi konularda derslerin verileceğini söyledi.