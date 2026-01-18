Başbakan Ünal Üstel, Rum Dışişleri Bakanı’nın Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan ifadelerine tepki gösterdi.

Başbakan Ünal Üstel, “Rum Dışişleri Bakanı’nın Avrupa Komisyonu üyeleri önünde sarf ettiği, Türkiye Cumhuriyeti’ni ‘işgalci’ olarak nitelendiren ifadeler; tarihi gerçekleri çarpıtan, uluslararası hukuku yok sayan ve siyasi provokasyondan ibaret söylemlerdir” dedi.

Üstel, Rum tarafının yıllardır sürdürdüğü bu tek yanlı ve mesnetsiz dilin, Kıbrıs meselesinin çözümüne hiçbir katkı sağlamadığı gibi, adadaki fiili ve hukuki gerçekleri inkâr etmeye yönelik başarısız bir algı operasyonunun devamı olduğunu kaydetti.

Üstel sözlerini şöyle sürdürdü:

“Açık ve nettir: Türkiye Cumhuriyeti, 1960 Garanti Antlaşmaları’ndan doğan hak ve yükümlülükleri çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının güvenliği için adadadır. Bu varlık bir ‘işgal’ değil; Kıbrıs Türk halkının varlığını, can güvenliğini ve siyasi eşitliğini teminat altına alan meşru ve hukuki bir garantörlük görevidir.

Değerli halkım müsterih olun! Devletimizin hak ve çıkarları, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum ve kararlılık içinde korunmakta; halkımızın güvenliği ve egemenliği hiçbir koşulda pazarlık konusu yapılmamaktadır.”

Üstel, Rum Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos dile getirdiği iddiaların; 1963–1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıları, zorla dışlanmayı ve yaşanan insanlık dramlarını bilinçli biçimde yok saydığını da vurguladı.

Tarihi çarpıtarak siyaset üretme çabasının, ne uluslararası kamuoyunda karşılık bulacağını ne de Kıbrıs Türk halkının iradesini gölgeleyebileceğini beliten Üstel, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak bir kez daha vurguluyorum: İki devletli çözüm, adadaki mevcut gerçeklere dayanan tek gerçekçi ve sürdürülebilir çözüm modelidir. Rum tarafının hala çökmüş federasyon tezlerine sarılarak Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan dili, çözüm değil çözümsüzlük üretmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konan kararlı duruş, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve devlet iradesini savunan güçlü bir iradenin ifadesidir” diyen Üstel, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Çağrımız nettir! Gerçeklerden kaçmak yerine, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini kabul eden, saygılı ve samimi bir dili benimseyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir uyum içinde, halkımızın haklarını ve devletimizin egemenliğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir.”