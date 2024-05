Başbakan Ünal Üstel, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar ile vakıf yönetim kurulunu kabul etti. Başbakanlık Şeref salonunda yer alan kabulde Başbakan Üstel’e Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu eşlik etti.

Başbakan Üstel, Milli Mücadele Vakfı’nın faaliyete geçmesinden duyduğu mutluluğu ifade ederek, vakfın milli davaya destek vermesinin, milli şuurun daha da gelişmesine büyük katkısı olacağına inandıklarını vurguladı.

Üstel, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk’ünün 1950’lerde başlayan varoluş mücadelesi, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı ile Ada’ya barışı getirmesiyle noktalandı. Bugüne kadar gerçekleşen müzakere süreçlerinin sonunda Rum zihniyetinin değişmediğini maalesef gördük. Bundan dolayıdır ki 2020 yılına kadar gelinen süreç içerisinde bir arpa boyu yol alamadık. Bizler Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın masaya koyduğu ve Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin destek verdiği egemen eşitlik ve uluslararası statümüzün tesciline yönelik yeni modele sonuna kadar destek vereceğiz. Bu düşüncemizi her gittiğimiz platformda da savunmaktayız. Ben inanıyorum ki, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemize ve dünyada yaptığı çağrılarla her geçen gün devletimiz daha da güçlenmektedir. KKTC artık üçüncü devletler tarafından protokolle karşılanmaktadır. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ile de bağlarımız her geçen gün daha da ileriye gitmektedir.”

Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar da vakıfla ilgili bilgi verirken, ana hedefin, Anavatan Türkiye ile birlikte belirlenen milli Kıbrıs politikasını desteklemek, milli şuur ve milli değerlere sahip çıkmak olduğunu söyledi.

Gülbahar, “Vakfımız, yeni mütevelli heyeti ve yeni yönetim kurulu ile yeniden yoğun bir faaliyet sürecine girmiş bulunmaktadır. İki devletli bir Kıbrıs anlaşması için görüşmeler başlayacaksa bile, geçmişte yaşadığımız bazı olumsuzlukların bir daha yaşanmaması adına, öncesinde bazı güvenceler alınması gerektiği taraftarıyız” ifadelerini kullandı