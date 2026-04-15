Başbakan Ünal Üstel, Çayhan Düzü bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin “KKTC, egemenlik hakları söz konusu olduğunda tüm tedbirleri kararlılıkla alır.” dedi.

Başbakan Üstel, bölgede barışın, istikrarın ve sükunetin korunmasının temel öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.

Üstel yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkemiz sınırları içerisinde yer alan ve halkımızın tarım ile hayvancılık faaliyetlerini sürdürdüğü Çayhan Düzü bölgesinde son günlerde yaşanan gelişmeler, tarafımızca ve güvelik güçlerimizce dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Bu noktada Rum tarafında görülen şap hastalığı gerekçe gösterilerek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi makamlarının söz konusu bölgede yasa dışı geçiş girişimlerinde bulunmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirten Üstel, güvenlik birimlerinin bu girişimlere karşı gerekli tedbirleri derhal aldığını ve sahadaki durumu kontrol altına aldığını ifade etti.

Bugün benzer bir girişim olabileceğine yönelik alınan bilgiler doğrultusunda, ilgili tüm birimlerin koordinasyon içerisinde hareket ederek, gerekli önlemleri zamanında ve etkin bir şekilde uyguladığını kaydeden Üstel, “Bu süreçte, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen temaslar neticesinde gerekli taahhütlerin verilmesini müteakip, Çayhan Düzü bölgesindeki tedbirler kontrollü bir şekilde hafifletilmiştir.” dedi.

- “Bölgemizde barışın, istikrarın ve sükunetin korunması temel önceliğimizdir"

Üstel, yaşanan gelişmeler süresince herhangi bir olay veya askeri hareketliliğin meydana gelmemiş olmasını, güvenlik birimlerinin sağduyulu yaklaşımı ve etkin koordinasyonunun bir sonucu olarak değerlendirdi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, kendi sınırları, egemenlik hakları ve vatandaşlarının güvenliği söz konusu olduğunda gerekli tüm tedbirleri kararlılıkla almaya devam edecektir.” diyen Üstel, bölgede barışın, istikrarın ve sükunetin korunmasının temel öncelikleri arasında bulunduğunu ifade etti.

Üstel, sürecin yakından takip edilmeye devam edileceğini, halkın huzur ve güvenliği için gerekli tüm adımları aynı kararlılıkla atmaya devam edeceklerini vurguladı.