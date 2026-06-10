Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, siyaset anlayışlarının temelinde bölme ve parçalama değil, halkın birliği ve iradesinin bulunduğunu belirterek, halkla birlikte yollarına kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhürman, siyasette bölünme, parçalanma ve kutuplaşmadan medet umanlar olabileceğini ancak toplumun bu tür girişimlere prim vermeyeceğini kaydetti.

Geçmişte de benzer süreçlerin yaşandığını belirten Erhürman, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçimleri döneminde bunun en yoğun örneklerinin görüldüğünü söyledi. Bu süreçlerden önemli deneyimler edinildiğini ifade eden Erhürman, “Ciddiyet, sabır, soğukkanlılık ve kararlılık” ilkelerinin söz konusu dönemde netleştiğini belirtti.

Toplumun enerjisinin daha yararlı alanlara yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Erhürman, bu tür tartışmalara harcanan çabanın yerine halkın yararına çalışmalar yapılmasının daha verimli olacağını kaydederek, “Bence bu yoğun enerjiyi bu halk için daha yararlı olacak işlere harcamak çok daha verimli olur. Hatta bir değişiklik yapıp, oturup sakince bir kitap okumak ve düşünmek bile çok daha yararlı!” ifadelerini kullandı.

Halkın birlik ve beraberlik konusunda bilinçli olduğunu ifade eden Erhürman, “Halkımız çok iyi biliyor; ne böleriz, ne böldürtürüz. Ne kutuplaştırır, ne de kutuplaştırma çabalarına malzeme ya da izin veririz” dedi.