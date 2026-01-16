Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile yapılacak her temas sonucunda atılacak her adımın Kıbrıs Türk halkının geleceğini sağlamlaştıran, refahını artıran, güven ve huzur içinde yaşamı güçlendiren adımlar olacağını vurgulayarak, “KKTC’nin güzel yarınlarını birlikte inşa etmeye devam ediyoruz.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Ercan Havalimanı’nda ortak basın toplantısında konuştu.

Üstel, “Kıbrıs sevdalısı” olarak nitelediği Cevdet Yılmaz’ı bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin klasik diplomatik ilişkilerin ötesinde, kardeşlik hukukuna dayanan, gücünü tarihten, kültürden ve ortak değerlerden alan stratejik bir bütünlük olduğunu vurguladı.

KKTC–Türkiye ilişkilerinin Kıbrıslı Türkler için yaşamsal olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, “Bizler bu ziyaretleri; ortak tarihimizin, ortak kaderimizin ve ortak gelecek vizyonumuzun somut bir tezahürü olarak görmekteyiz. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türk halkının en zor günlerinde yanında olmuş, bugün de kalkınma, refah ve istikrar yolculuğumuzda en güçlü destekçimiz olmaya devam etmektedir. Bu ilişkiler, yalnızca bugünü değil; yarını da birlikte inşa etme iradesinin adıdır.” diye konuştu.

-“İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde yürütülen çalışmaları ele alacağız”

Cevdet Yılmaz’ın ziyareti kapsamında gelecek ay imzalanması öngörülen İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması çerçevesinde yürütülen çalışmaların ele alınacağını aktaran Üstel, bu çerçevede devam eden projeleri ve KKTC’nin geleceğine imza atacak yeni projeleri tek tek gözden geçirme fırsatı bulacaklarını belirtti.

İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşmalarının reel sektörü güçlendiren, kamu maliyesini sağlamlaştıran, altyapı yatırımlarını hızlandıran ve halkın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen stratejik yol haritaları olduğunu kaydeden Başbakan Ünal Üstel, “Bundan önceki iktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarında tarihi kaynak rekorlarına ulaştık. İnanıyorum ki kısa bir süre sonra imzalayacağımız yeni anlaşmayla da yeni bir rekora birlikte imza atacağız.” dedi.

Üstel sözlerine şöyle devam etti:

“İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında; kamu maliyesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, altyapı projeleri, enerji ve ulaşım, dijital dönüşüm ve sosyal politikalar başlıklarında önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Özellikle reel sektörün desteklenmesi başlığı, bazı sektörlerimizde yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabilecek güçlü destekleri de içermektedir. Ayrıca bu ziyaret sürecinde; KKTC iç güvenlik meselelerini, trafik kazalarına ilişkin alınabilecek ek tedbirleri ve devreye sokulacak yeni teknolojik sistemleri, enerji alanında atılacak ortak yeni adımları da geniş kapsamlı şekilde ele alacağız. Çeşitli lansmanlara katılacak, açılışlar yapacak, sektör buluşmaları ve teknik toplantılar gerçekleştireceğiz. Bu temaslar sonucunda atılacak her adım; Kıbrıs Türk halkının geleceğini sağlamlaştıran, refahını artıran, güven ve huzur içinde yaşamı güçlendiren adımlar olacaktır. KKTC’nin güzel yarınlarını birlikte inşa etmeye devam ediyoruz.”

-“ Yıllardır yarım kalan projeleri tamamlıyor, yıllardır yapılmayan reformları hayata geçiriyoruz

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıslı Türklerin gerçek ihtiyaçlarına göre proje yapan, projeleri uygulayan ve sonuç alan bir iradeyle yola devam ettiklerini vurguladı. Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürütülen bu süreçlerde KKTC’nin ekonomik dayanıklılığını artıran, kendi ayakları üzerinde duran bir yapıyı hedefleyen ve halkın hayatını kolaylaştıran, refah seviyesini artıran hedefler doğrultusunda çalıştıklarını ve hedeflerine tek tek ulaştıklarını kaydetti.

“Biz hükümet olarak şunu çok net söylüyoruz. Biz laf değil, iş üreten bir anlayışı temsil ediyoruz.” diyen Üstel, dördüncü yılına siyasi istikrarını bozmadan giren bir hükümet olduklarını ve KKTC tarihinin son dönemlerde kurulmuş en uzun soluklu hükümeti olduklarını hatırlattı.

Üstel, şöyle devam etti:

“Bu istikrar sayesindedir ki, tüm ortak projelerde ve imzalanan tüm iktisadi ve mali iş birliği anlaşmalarında en yüksek gerçekleşme oranlarını sağladık. Yıllardır yarım kalan projeleri tamamlıyor, yıllardır yapılmayan reformları hayata geçiriyoruz. Elbette bu adımların her aşamasında; Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın güçlü desteğini görüyoruz. Halkım ve şahsım adına kendilerine buradan şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Türkiye’mizin Lefkoşa Büyükelçiliği ve Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi bizlere büyük destek veriyor. Onlara da yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, ziyaretin; ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da derinleştirmesini, iş birliğimizi yeni alanlara taşımasını ve halklarımız için hayırlı neticeler doğurmasını temenni ediyorum. Bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, ülkemize hoş geldiniz diyor; ziyaretinizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.”