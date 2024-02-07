Başbakan Ünal Üstel, Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların en geç Haziran ayına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

“Biz kapıları çoğaltma taraftarıyız. Süratli bir şekilde yeni kapı açabiliriz. Hiç sıkıntımız yoktur” diyen Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte bazı çalışmalar yaptıklarını ve bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilettiklerini ancak bir cevap gelmediğini kaydetti.

Başbakan Üstel, ekonomik örgütler ile birlikte Metehan Sınır Kapısı’nda yapılan iyileştirme çalışmalarını yerinde inceledi. Üstel’e, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı, Muhaceret Dairesi Müdürü Erhan Akar ve Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy eşlik etti.

-Üstel

Başbakan Üstel, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bugün yine devlet ile özel sektörün bir dayanışma örneği sergilediğini belirterek, hükümete geldikleri günden beri önceliklerinin yarım kalan projelerin tamamlanması olduğunu ifade etti. Üstel, “Sözümüzü tuttuk. Yarım kalan projeleri bir bir tamamladık” dedi.

Ülkenin ihtiyacı olan altyapı eksikliğini de ilk sıralara koyduklarını kaydeden Üstel, 2012’de ihalesine çıkılan ve dört sene sonra bitmesi gereken Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuz 2023’te hizmete açıldığını hatırlattı.

“Muhteşem bir havalimanımız var. Çağdaş, büyük gövdeli uçakların inebileceği…” diyen Başbakan Üstel, “Ülkeye gelen turistlerin ilk intibası, havalimanında gördüğü manzara çok önemli” şeklinde konuştu. Üstel, Ercan Havalimanı’nın eksiklerini de ilerleyen günlerde tamamlayacaklarının altını çizdi.

Kara sınır kapılarının iyileştirilmesi için 2023 yılında ekonomik örgütlerle bir protokol imzaladıklarına işaret eden Başbakan Üstel, o günden bugüne ekonomik örgütlerin çalışmaya başladığını söyledi.

2003 yılında karşılıklı geçişler başladığında, kara sınır kapılarının yapıldığını ifade eden Başbakan Üstel, 2003 yılından bugüne hem araç sayısında hem nüfusta artış yaşandığına dikkat çekerek, bu nedenle kapılarda yoğunluk yaşandığını belirtti.

Ada ülkesinde ulaşımının çok önemli olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, yarım kalan Ercan Havalimanı’nın açılmasının sonrasında iyileştirmeler için kara sınır kapılarını sıraya koyduklarını anlattı. Başbakan Üstel, sınır kapılarının ardından deniz limanlarında da daha çağdaş bir görünüm hedeflediklerini belirtti.

Başbakan Üstel, ekonomik örgütlerin, Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmalarının, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Karayolları Dairesi gözetiminde ve Başbakanlık’ın denetimi altında yapıldığını söyledi.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların tamamlanmasıyla geçişlerde bu kadar yoğunluk yaşanmayacağını ifade eden Başbakan Üstel, “Burasını tamamen çağdaş bir giriş kapısı yapıyoruz” dedi. Üstel, çalışmaların yapıldığı alanın çift şerit olacağını ve çembere kadar devam edeceğini belirtti.

Kabinlerde bekleme olmayacağını dile getiren Üstel, bilgisayarların yenileneceğini, arabaların plakasını okumak için optik okuyucular konulacağını kaydederek, gereken ekipmanın alındığını ve Polis Teşkilatına teslim edildiğini belirtti.

Metehan Sınır Kapısı’ndaki yapısal değişikliğin sonrasında kabinlerin de değişeceğini kaydeden Üstel, araç parkının da genişletileceğini söyledi. “Güneyden gelen insanlar KKTC’ye geçtiğini hissedecek” diyen Başbakan Üstel, katkı koyan ekonomik örgütlere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başbakan Üstel, Metehan Sınır Kapısı’ndaki çalışmaların en geç Haziran ayına tamamlanmasının hedeflendiğini de kaydetti.

Başbakan Üstel bir soru üzerine, Metehan Sınır Kapısı’nda araç yoğunluğunu ortadan kaldırmak için ekonomik örgütler ve devletin kolları sıvadığı vurgulayarak, insanların süratli bir şekilde geçişini sağlayacaklarını belirtti.

-“Süratli bir şekilde yeni kapı açabiliriz. Hiç sıkıntımız yoktur”

Yeni kapıların açılmasıyla ilgili soruya ise Başbakan Üstel, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte bazı çalışmalar yaptıklarını ve bunu Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne ilettiklerini kaydetti.

Üstel, “Bu yalnız bizim uhdemizde olan bir olay değil. Biz istediğimiz yerde, isteğimiz kapıyı açamıyoruz. Belli yerlerde, belli kapıları belirledik ve Güney tarafına bildirdik ama maalesef Güney'den henüz bir cevap gelmedi. Cevap geldiği gün biz kapıları çoğaltma taraftarıyız. Süratli bir şekilde yeni kapı açabiliriz. Hiç sıkıntımız yoktur. Planlaması ve programı yapıldı ve bunlar Güney'e iletildi” şeklinde konuştu.

-Gürcafer: “Amacımız, hem bize yakışır bir ‘hoş geldin’ karşılaması yapacak giriş kapısı yaratmak hem de buradaki tıkanıklığı gidermek”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer de, 2023 yılının Eylül ayında Başbakan ile ekonomik örgütler olarak sınır kapısının iyileştirilmesiyle ilgili bir protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Protokolün imzalanması sonrasında kamuoyunda ciddi bir beklenti oluştuğunu ifade eden Gürcafer, “Sınır kapısında ciddi bir tıkanıklık söz konusu… İnsanlar sıkıntı yaşıyorlar” dedi.

Metehan Sınır Kapısı’nın hassas bir bölge olduğunu dile getiren Gürcafer, hep birlikte çalışılarak, aşılması gereken bir bürokrasi olduğunu kaydetti. Bürokrasiden dolayı çalışmaların uzadığını ifade eden Cafer Gürcafer, “Bürokrasi aşıldı, gerekli izinler alındı. Projelerimiz hazır. Süratle yapımına başladık” diye konuştu.

Ülkeye gelen turistin yüzde 60’a yakınının Metehan Sınır Kapısı’ndan geçtiğine işaret eden Gürcafer, “Amacımız, hem bize yakışır bir ‘hoş geldin’ karşılaması yapacak giriş kapısı yaratmak hem de buradaki tıkanıklığı gidermek” dedi.

Araçların, sigorta çıkarmak için durduğunu ve bunun trafiğin sıkışmasına neden olduğunu dile getiren Gürcafer, sigorta, gelen turist ve yayaları ayrı bir yere alarak, yeterli park yeri yaratma hedeflerini aktardı.

Metehan çemberine kadar olan yolu hem yaya hem de bisiklet yolu olarak akışı olan bir yola dönüştürmeyi amaçladıklarını belirten Gürcafer, “Birkaç ay içerisinde çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

-Acı

Karayolları Dairesi Müdürü Dürdane Abi Acı da, Metehan Sınır Kapısı’nda beklemelere son vermek adına Başbakan Üstel’in talimatıyla yol güvenliğinin daha sağlıklı bir seyredebilmesi için çembere kadar olan yolun tamiratına ve çalışmalarına başladıklarını dile getirdi. Acı, aydınlatma projelerinin de devam edeceğini söyledi.