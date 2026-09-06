Başbakan Ünal Üstel, gemi faciasındaki kayıplara ulaşmak için mevcut çalışmalar devam ederken, bunlara ek olarak kullanabilecekleri yeni imkanları ve alternatif yöntemleri de devreye sokmak için girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Bu konuda belirli girişimleri başlattıklarını söyleyen Üstel, alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personelinin bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırladıklarını belirtti ve bu kapsamda yarın İstanbul’a giderek, derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağını kaydetti.

Üstel, "Kayıplarımıza ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülebilmesi veya batığın çıkarılmasına yönelik atılabilecek yeni adımları birlikte değerlendireceğiz." dedi.

İstanbul’daki temaslarının ardından Ankara’ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini ifade eden Üstel, mevcut durumu, alınan raporları ve bundan sonra atılabilecek adımları değerlendireceklerini dile getirdi.

- " Çalışmalar, tüm imkanlarımız seferber edilerek aralıksız devam ediyor"

Başbakan Ünal Üstel, bugün Girne Turizm Limanı girişinde kayıp yakınlarıyla bir araya geldi.

Üstel’e, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarına ilişkin son durumu kamuoyuyla paylaşarak, “Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıplarımıza ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar, tüm imkanlarımız seferber edilerek aralıksız devam ediyor." dedi.

Günler ilerledikçe, özellikle deniz altında ve batık gemi içerisinde yürütülen çalışmaların şartlarının giderek zorlaştığını söyleyen Üstel, "Bugüne kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 5 kaybımıza ulaşıldı. Hayatını kaybeden nsanlarımızın sayısı 13, halen kayıp olan insanlarımızın sayısı ise 15’tir. Bugün itibarıyla henüz yeni bir kaybımıza ulaşılmamıştır.” ifadelerini kullandı.

Üstel, tüm zorluklara rağmen havadan, denizden, deniz altından ve karadan görev yapan ekiplerin çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğünü dile getirdi.

- "Geride, ‘Acaba şunu da yapabilir miydik?’ diye tek bir soru işareti bırakmayacağız"

“Bizim için tek hedef vardır. Tüm kayıplarımıza ulaşmak.” diyen Üstel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu nedenle mevcut çalışmalarımız devam ederken, bunlara ek olarak kullanabileceğimiz yeni imkanları ve alternatif yöntemleri de devreye sokmak için girişimlerimizi sürdürüyoruz.

Bu konuda belirli girişimleri de başlatmış bulunuyoruz. Alanında deneyimli özel kuruluşların teknik personeli bugün kazanın meydana geldiği bölgede ve batıkta gerekli incelemeleri yaparak ön raporlarını hazırlıyorlar. Bu kapsamda ben de yarın İstanbul’a giderek, derin denizlerde batık çalışmaları ve gemi çıkarma operasyonları konusunda deneyimli bu özel kuruluşlarla hazırlanan raporları ele alacağım.

Kayıplarımıza ulaşılması, gemi içerisindeki çalışmaların sürdürülebilmesi veya batığın çıkarılmasına yönelik atılabilecek yeni adımları birlikte değerlendireceğiz. Aynı zamanda geminin sigorta şirketinin üst düzey yetkilileriyle de bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacak, bundan sonraki sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin hususları ele alacağız."

İstanbul’daki temaslarımın ardından Ankara’ya geçerek en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştireceğini ve mevcut durumu, alınan raporları ve bundan sonra atılabilecek adımları değerlendireceklerini belirten Üstel, " Ardından ülkemize dönerek önümüzdeki dönemin yol haritasını kayıp ailelerimiz ve kamuoyumuzla paylaşacağız. Başbakan olarak en büyük sorumluluğum, kayıplarımıza ulaşabilmek için devletimizin kullanabileceği tüm imkanları değerlendirmektir.

Geride, ‘Acaba şunu da yapabilir miydik?’ diye tek bir soru işareti bırakmayacağız. Devletimizin imkanlarının yanında ulaşabileceğimiz her türlü teknik kapasiteyi ve yeni yöntemleri sonuna kadar değerlendireceğiz. Gece gündüz büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, kayıp ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyorum.” diye konuştu.