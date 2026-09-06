Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, deniz faciasının ardından Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ilk günden itibaren yolcular, kayıp yakınları ve ailelere yönelik psikososyal destek çalışmalarını sürdürdüğünü, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından görevlendirilen 7 kişilik uzman ekibin de çalışmalara katılmasıyla destek kapasitesinin güçlendiğini vurguladı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Özellikle Türkiye bağlantılı ailelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir koordinasyon imkânı oluştu” denildi.

Yalnızca arama kurtarma çalışmaları değil, facianın yolcular ve aileler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerine yönelik çalışmaların da ilk günden itibaren yürütüldüğü belirtilen açıklamada, Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarının facianın hemen ardından sahada görevlendirilerek yolcular, kayıp yakınları ve doğrudan etkilenen ailelerle temas kurduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Çalışmalarda ailelerin psikososyal durumlarının yanı sıra süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçları da değerlendirilerek gerekli yönlendirme ve destek mekanizmaları devreye alındı.” ifadeleri yer aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun facianın ilk gününde yaptığı açıklamalarda Sosyal Hizmetler Dairesi ekiplerinin sahada olduğunu kamuoyuyla paylaştığı anımsatılan açıklamada, “Hasipoğlu’nun, hastanelerde bulunan yolcuların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Hizmetler Dairesi personelinin görev yaptığını belirtmiş, ailelerine henüz ulaşılamayan iki kız çocuğunun da Sosyal Hizmetler görevlilerinin yanında bulunduğunu açıklamıştı. Sosyal Hizmetler Dairesi’nin ilk saatlerde başlayan çalışmaları, takip eden günlerde ailelerin ihtiyaçlarının izlenmesi ve psikososyal desteğin sürdürülmesiyle devam etti.” denildi.

-“Türkiye’den gelen 7 kişilik uzman ekip de sahada”

Çalışmalara Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı uzman desteğinin de önemli katkı sunduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Mersin İl Müdürlüğü’nden gelen 7 kişilik uzman ekip, KKTC Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanlarıyla birlikte çalışmaya başlayarak ailelere yönelik psikososyal destek hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına katkı sağladı. İki ülkenin sosyal hizmet uzmanlarının sahada birlikte çalışması, özellikle ailelerle birebir temasın güçlendirilmesi, ihtiyaçların daha hızlı değerlendirilmesi ve gerekli kurumlarla koordinasyonun sağlanması açısından çalışmalara önemli bir destek sağladı.”

-“Türkiye bağlantılı aileler için koordinasyon güçlendi

Türkiye’den gelen uzman ekibin katkısının öne çıktığı alanlardan birinin de Türkiye bağlantılı ailelere yönelik koordinasyon olduğuna yer verilen açıklamada, süreç içerisinde ailelerin durumları ve ihtiyaçlarının gerekli koordinasyon çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla da paylaşıldığı belirtildi.

“Böylece Türkiye’de yakınları bulunan veya Türkiye’deki kurumların desteğine ihtiyaç duyabilecek ailelerin durumlarının daha hızlı değerlendirilmesine ve gerektiğinde erken müdahale mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlanıyor.” ifadeleri kullanılan açıklamada facianın yarattığı ağır süreç devam ederken, ailelere yönelik psikososyal desteğin de uzun soluklu bir çalışma olmasının beklendiği vurgulandı.

Sahada birlikte görev yapan KKTC ve Türkiye’den sosyal hizmet uzmanlarının, ailelerin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ettiği, iki ülkenin kurumları arasındaki doğrudan koordinasyonun da ihtiyaçlara daha hızlı ve etkin yanıt verilmesine olanak sağladığı kaydedilen açıklamada, “Facianın ardından ortaya çıkan dayanışmanın sosyal hizmetler ayağında, KKTC’de ilk günden itibaren kurulan destek mekanizması ile Türkiye’den sağlanan uzman desteğinin birleşmesi, ailelerin bu zorlu süreçte yalnız bırakılmaması açısından önemli bir güç oluşturuyor.” Vurgusu yapıldı.