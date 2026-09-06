Başbakan Ünal Üstel, ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi için DNA incelemelerinden yararlanılacağını açıkladı.

Başbakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada,

“Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından, kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla deniz altında yürütülen çalışmalar aralıksız devam etmektedir.

Ulaşılacak naaşların kimliklerinin en doğru, kesin ve hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirlenmesi amacıyla görsel teşhis ve diğer kimlik tespit yöntemlerinin yanı sıra DNA incelemelerinden de yararlanılacaktır.” dedi.

-DNA örneklerinin alınmasına bugün başlandı

Başbakan Üstel, bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından kayıp yakınlarından DNA örneklerinin alınmasına bugün başlandığını söyledi.

Alınan örneklerin, denizden çıkan naaşların kimlik tespit çalışmalarında kullanılacağını belirten Üstel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Amacımız, her bir insanımızın kimliğini bilimsel ve kesin verilerle belirleyerek ailelerine doğru bilgi vermektir.

Yaşadıkları büyük acıya rağmen anlayış ve iş birliği içerisinde devletimize yardımcı olan tüm kayıp yakınlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz.

Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak ve kimlik tespitlerini en sağlıklı şekilde gerçekleştirmek için tüm imkanlarıyla çalışmalarını sürdürecektir.”