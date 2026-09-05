Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhat Akpınar, Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının tüm toplumun ortak meselesi olduğunu belirtti.

Akpınar, Türkiye’nin arama-kurtarma çalışmalarında Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu ifade ederek destek verenlere teşekkür etti.

554 metre derinlikte yürütülen çalışmaların yüksek teknoloji ve büyük özveri gerektirdiğini vurgulayan Akpınar, facianın tüm yönleriyle aydınlatılması, sorumluların belirlenmesi ve benzer bir acının yaşanmaması için gerekli derslerin çıkarılması gerektiğini kaydetti.