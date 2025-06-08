Başbakan Ünal Üstel, Rum Yönetiminin KKTC’nin ekonomik gücünden çekindiğini, mülkiyet konusunda başlatılan saldırıların da bu endişeden kaynaklandığını söyledi.

Üstel, hayattaki Kıbrıslı Türklerin tümünün kendini bildi bileli Kıbrıs sorunuyla yaşadığını, Kıbrıs sorununun siyasal çözümsüzlüğünün, haksız ve adaletsiz ambargonun mağduriyetini yaşadığını kaydetti.

Başbakan Ünal Üstel, siyasi hayatı boyunca da Başbakan olduktan sonra da Kıbrıs sorunu hakkında vatandaşlardan birçok soru aldığını belirterek, Kıbrıs Türk tarafının müzakere süreçlerinde her zaman çözüm odaklı hareket ettiğini vurguladı.



Yaptığı yazılı açıklamada, Türk tarafının hiçbir zaman müzakere masasını deviren taraf olmadığını dile getiren Üstel, çözüm sürecine en büyük engelin Rum tarafının tutumu olduğunu söyledi.

-“Ekonominin güçlenmesi Rum liderliğini rahatsız ediyor”

Üstel, KKTC ekonomisinin güçlenmesinin ve tüm küresel sorunlara rağmen ayakta kalmasının Rum liderliğini rahatsız ettiğini kaydetti.



Daha önce ekonomik yetersizlik üzerinden anlaşma sağlanabileceğini savunan Rum yönetiminin, şimdi KKTC’nin ekonomik gücünden çekindiğini belirten Üstel, Rum lider Nikos Hristodulidis’in yönlendirmesiyle KKTC’deki yatırımcılara yönelik mülkiyet konusunda başlatılan saldırının da bu endişeden kaynaklandığını ifade etti.

-“Koalisyonumuz gelişmeleri tribünden izlemiyor“

UBP – DP – YDP koalisyon hükümetinin gelişmeleri tribünlerden izlemediğini belirten Üstel, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle gerekli tüm adımların atılacağını söyleyerek, halkın ve iş dünyasının endişelenmemesi gerektiğini vurguladı.

-“İki devlet temelinde müzakere, eşitlikçi bir çözüm için daha uygun”

Üstel ayrıca, iki devlet temelinde yürütülecek müzakerelerin, eşitlikçi bir çözüm için daha uygun olduğunu dile getirdi.

-“KKTC çatısı altında diz çökmeyeceğiz…”

Üstel, Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı zorluklara rağmen mücadele azmini kaybetmediğini vurgulayarak, KKTC çatısı altında diz çökmeyeceklerini ve daha güzel günlere yürümeye devam edeceklerini bildirdi.

Adaletsizliğe göz yummayacaklarını ve insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalmayacaklarını belirten Başbakan, halka sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diledi.