Başbakan Ünal Üstel, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu kabul etti

Kabulde, Lefkoşa Büyük Elçisi Yasin Ekrem Serim, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarı Durali Güçlüsoy yer aldı.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile beraberindeki heyeti görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Anavatan Türkiye ile imzalanan İktisadi Mali İş Birliği Protokolü’nde alt yapı için de önemli bir kaynak yer aldığına işaret eden Üstel, “Ülkemizdeki büyük projeleri, eksik alt yapıları ve halkımızın ihtiyacı olan projeleri hep birlikte hayata geçiriyoruz. 2013’de büyük alt yapı çalışmaları yapılmış fakat ondan sonra ülkemizde kurulan İstikrarsız hükümetlerden dolayı çoğu projelerimiz yarım kalmıştır” dedi.

Önceliğin alt yapı çalışmalarının bitirilmesine verildiğini ifade eden Üstel, “Bizler yarım bırakılan projeleri birer birer bakanımızla birlikte yaptığımız istişareler sonucunda yavaş yavaş bitirme noktasına geldik. Bugün temelini atacağımız ve ülkemizdeki büyük bir trafik karmaşasını orta yerden kaldıracak kavşak da şimdiden hayırlı olsun” şeklinde devam etti.

Yıllardır yarım kalan Ercan Havalimanı yeni binasının açıldığını hatırlatan Üstel, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın büyük katkı ve destekleriyle ülkemize kazandırdık. Yeni Ercan Havalimanının tamamlanmasıyla ülkemiz çağdaş bir havalimanının sahibi oldu. Havalimanımızın tamamlanmasıyla ülkemize büyük gövdeli uçaklar gelmeye başlamış, dolayısıyla ülkemize gelen turist sayısında da büyük artış yaşanmıştır” diye konuştu

“Lefkoşa – Girne Yolu, Güzelyurt - Lefkoşa Yolu, Lefkoşa kuzey çevre yoluna bağlayacak alt geçitler ve üst geçitler ile yeni kavşak projesi bugün atılacak temellerle başlayacaktır” diyen Üstel, “Bu kavşak sayesinde Güzelyurt istikametinden gelen tüm trafik Lefkoşa içine giriş yapmadan Gazimağusa yönüne doğru gidebilecek, Girne’den gelen trafik hiç Gönyeli çemberine uğramadan direk doğuya gidebilecek, yine aynı şekilde soldan akan tüm trafik Lefkoşa içine girmeden, Gönyeli çemberinde saatlerce beklemeden, Girne ve Güzelyurt yollarına çıkabilecek” şeklinde konuştu.

Üstel, altyapı projeleri için desteğini esirgemeyen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ederken, iş birliğinin kurultay sonrasında da artarak devam edeceğini söyledi.

- Uraloğlu

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, KKTC ziyaretleri kapsamında Başbakan Üstel’le bir araya gelmekten duydukları mutluluğu ifade etti.

Uraloğlu, “Beraberce birçok yaptığımız iş var. Güzelce bir işbirliğimiz var. Her geçen gün bunu daha da geliştiriyoruz. Her geçen gün ihtiyaçlar artıyor. İhtiyaçlar gelişiyor değişiyor. Adada hayata geçirilen projeleri inceleyip, yapılacak yeni yatırımların planlanması ile ilgili kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Uraloğlu, “Stratejik ve jeopolitik önemi ile Doğu Akdeniz’in kalbi konumundaki 5 asırlık Türk yurdu Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir. İki ülke arasındaki işbirliği çok önemlidir. Lefkoşa Çevre Yolu’nun 4 km’lik kısmının temelleri bugün atılacaktır. Yol gelecek yıl bitirilmesi hedeflenmektedir. Yolun bitirilmesi ile Lefkoşa trafiği büyük ölçüde rahatlatılmış olacaktır. Bunun yanı sıra bölünmüş yollar ve tek yollar da dahil 600 km’lik yol yapılacaktır. Bu konuda güzel ilerlemeler kaydedilmiştir” diye konuştu