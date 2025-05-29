Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti (TC) İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı kabul etti.

Başbakan Üstel konuşmasında, Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya’yı KKTC’de görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, KKTC’nin, anavatanı ile bütünleşmiş bir ülke olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk halkının, 20 Temmuz Barış Harekatı’ndan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu dile getiren Üstel, 1974 öncesindeki varoluş mücadelesinde de anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin hep Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu vurguladı.

Barış Harekatı’ndan sonra da Kıbrıs Türk halkının daha ileriye gitmesi, ülkenin ekonomide, kalkınmada, turizmde daha iyi adımlar atması için anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iş birliği yaptıklarını kaydeden Üstel, bugün açılışı yapılacak düzensiz göçle ilgili merkezin de iş birliklerinden bir tanesi olduğunu söyledi, “Çok önemli bir merkezdir bizim için” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Yerlikaya ve diğer bakanların KKTC’ye katkılarına dikkat çeken Üstel, bugün bağışlanacak altı mobil araç ile yapılacak sıkı denetim ve kontrollerle ülkede kaçak insan kalmayacağını kaydetti.

İlk uygulamayı Ercan Havalimanı’nda başlattıklarını ifade eden Başbakan Üstel, bundan sonraki süreçte çağın en ileri teknolojisiyle birlikte ülkede iç huzurun ve güvenliğin çok daha iyi bir noktaya geleceğine inanç belirtti.

-Yerlikaya: “Sizin huzurunuz, bizim huzurumuz”

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Yerlikaya da, uzun zamandan beri Göç Merkezi’yle ilgili hazırlık olduğunu belirterek, düzensiz göçle mücadelede Türkiye’nin tecrübesini ve başarısını KKTC’ye de yansıtmak için kararlılık olduğunu vurguladı.

Güvenlik İş birliği Anlaşmasını da KKTC’de imzalamak istediklerini dile getiren Yerlikaya, “İçişleri Bakanları olarak biz huzur, güven, esenlikle ilgili gece-gündüz demeden gayret sarf ediyoruz” dedi.

Ahdi zeminde iki bakanlık ve çalışanlarının çok daha güçlü bir duruş sergileyeceğini ifade eden Yerlikaya, “İnşallah hayırlı olur. Destekleriniz bizim için önemli” diye konuştu.

Ülkeye gelen kişinin pasaportunun kendi parmak izi verileriyle aynı olup olmadığının tespitiyle ilgili sistem kuracaklarını kaydeden Yerlikaya, güvenlik açısından bunun üstünde bir sistem olmadığını belirterek, “Sizin huzurunuz, bizim huzurumuz” dedi.