Başbakan Ünal Üstel, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden genel başkanlığa seçilen Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı.

Başbakan Ünal Üstel yayımladığı tebrik mesajında, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı partim, hükümetim ve halkım adına yürekten tebrik ediyorum.” dedi.

Üstel mesajında, “Eminim ki, Sayın Erdoğan Liderliğindeki AK Parti ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yeni dönemde de dünyanın süper gücü olma yolundaki güçlü ve kararlı adımlarına devam edecektir.” İfadelerine yer verdi.

Başbakan Üstel, anavatan Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz birliktelik ve bağların önümüzdeki dönemde daha da güçlenerek devam edeceğine olan inancını dile getirerek, kongrenin Türk milletine hayırlı olması temennisini dile getirdi.