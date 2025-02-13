Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa’nın da ödül aldığı UTSAF töreninde, ticaret, turizm ve sağlık turizmi sektörünün öncü isimleri ATO Meclis Salonu’nda bir araya geldi.

Ticaret, turizm ve sağlık turizmi dünyasında sektörün öncülerini bir araya getiren UTSAF Prestij Ödülleri, bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. Saat 17.00’de başlayan etkinlik, sektörün geleceğini şekillendiren profesyonelleri bir araya getirdi.

Törende, başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken isimler ödüllerine kavuşurken, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa da ödül aldı.

Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) ve Birlik Haber Ajansı’nın (BHA) basın sponsorluğunda düzenlenen UTSAF Prestij Ödülleri, geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, sektördeki önemli gelişmeleri ve yenilikleri duyurma fırsatı sunarken, ticaret, turizm ve sağlık turizmi alanındaki en başarılı isimleri ödüllendirdi.

Bu yılki UTSAF 2025 Kongresi kapsamında düzenlenen ödül töreni, yenilikçi adımlar atan, sektörde fark yaratan isimleri onurlandırdı. Katılımcılar, sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelerek geleceğin trendlerine dair bilgi edinme ve yeni iş birlikleri kurma fırsatı yakaladı. Törende ayrıca sektör profesyonellerinin deneyimlerini paylaştığı çeşitli konuşmalar ve paneller de yer aldı.