18 UWC okulundan 16 müdür ve UWC International'ın yetkilileri yıllık toplantıları için Kıbrıs'ta bir araya geldi.

UWC’de Kıbrıslı Türkler için AB Burs Programı’ndan verilen bilgiye göre, Eylül 2024'te düzenlenen “Barış için Birlikte” AB-UWC Gençlik Liderliği Forumu'nun başarısı ardından toplantının Kıbrıs'ta yapılması kararı alınmıştı.

UWC'de Kıbrıslı Gençler için AB Burs Programı ekibi, UWC Kıbrıs Komitesi üyeleri ve Avrupa Komisyonu temsilcileriyle görüşerek, stratejik toplantılar gerçekleştirdi. 10-14 Mart tarihleri arasında yapılan toplantı ve görüşmelerde, Kıbrıs sorununa odaklanıldı.

-Avrupa Komisyonu temsilcileriyle görüşme

Heyet ayrıca Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi İş Birliği Başkanı Stefan Simosas ve Program Müdürü Cecilia Rodrigues ile bir araya geldi. Görüşmelerde Avrupa Birliği'nin barışı teşvik etme ve Kıbrıslı gençleri Kıbrıs'ta ve yurtdışında eğitim fırsatlarıyla güçlendiren AB destekli burs programı aracılığıyla eğitim fırsatlarını genişletme konusundaki kararlılığı vurgulandı.

-Ailelerle buluşma ve toplumsal bağların güçlendirilmesi

AB burslarıyla Kıbrıslı öğrencilere ev sahipliği yapan UWC okullarının müdürleri, öğrencilerinin aileleriyle de bir araya gelme fırsatı buldu. Aileler, çocuklarına sağlanan eğitim ve ilginin yanı sıra, burs programının sağladığı fırsatlar için minnettarlıklarını ifade etti. Görüşmeler, öğrencilerin deneyimleri ve okullardaki son gelişmeler hakkında fikir alışverişine de olanak sağladı.