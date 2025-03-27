Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC İstanbul Teknik Üniversitesi yetkilileriyle bir araya gelerek, tarım alanında yapılabilecek ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, KKTC İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Burçkin Dal ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Görüşmede, Bakan Çavuş’a, İTÜ Nexus Teknoloji Merkezi’nde geliştirilen yenilikçi tarım çözümleri, dijital tarım uygulamaları, sürdürülebilir tarım teknikleri ve yapay zeka destekli analiz sistemleri hakkında bilgi verildi. Görüşmede ayrıca; İTÜ’yle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında ortak projeler geliştirilmesi, tarımsal üretimde verimliliği artıracak bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve çiftçilerin bu yenilikçi çalışmalardan doğrudan faydalanabilmesi için atılabilecek adımlar konuşuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, bilgi ve deneyim paylaşımının tarım sektörünün gelişimi açısından büyük öneme sahip olduğunu ifade ederek, modern uygulamaların verimliliği arttırma açısından önemli adımlar olduğunu belirtti.

Bakan Çavuş, “Üretimde kendi kendimize yetebilecek bir noktaya ulaşabiliriz. Ancak önemli olan bunu sürdürülebilir kılmaktır. Tarımsal üretimde istikrar sağlamak ve geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bilimsel yaklaşımlara her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Çavuş, tarım yeni teknolojilerin kullanımı, iklim değişikliğine dayanıklı tarım modelleri üretmenin, su ve toprak yönetiminin tarımda sürdürülebilir ve verimliği arttırmada çok önemli olduğunu söyledi.