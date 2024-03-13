Uyuşturucu madde tasarrufu suçundan dün dört kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün H.G.’nin (E-37) aracı ve evinde arama yapıldı. Aramada, 115 gram hintkeneviri ile yaklaşık 1 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alınırken H.G. tutuklandı.

Gönyeli’de dün, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından devriye yapıldığı sırada şüpheli olarak görülen E.E.’nin (E-45) aracı ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı ve bahse konu şahıs tutuklandı.

Ercan Havalimanı’nda dün yurtdışına çıkmak isteyen E.O.(E-24) ve O.D.’nin (E-45) eşyalarında Polis tarafından yapılan kontrolde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan üç adet metal öğütücü tespit edilerek emare olarak alınırken, bahse konu kişiler tutuklandı.