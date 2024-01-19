Uzaya çıkan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ve takım arkadaşları için artık ikinci aşama başladı.

Uzay yolculuğu yaklaşık 1,5 gün sürecek. Her şey yolunda giderse, Dragon kapsülü yarın öğlen saatlerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenecek.

Ekip, uzay istasyonundaki 7 astronot tarafından karşılanacak.

Fırlatmanın başladığı andan itibaren bilimsel çalışmalar da başlamış oldu.

Uzay istasyonunda mikro yer çekimi ortamında 14 gün geçirecek astronotlar, uzay uçuşunun insan sağlığı ve hastalıkları üzerindeki etkilerinden, yeni nesil alaşımlara kadar çok sayıda deney yapacak.

Gezeravcı da süreç boyunca uzayda 13 bilimsel deneye imza atacak.

Çalışmalar TÜBİTAK Uzay, Axiom Space ve NASA ile koordineli şekilde yürütülecek.

Gezeravcı biyoloji, tıp, malzeme bilimi ve genetik gibi alanlarda deneyler gerçekleştirecek.

Alper Gezeravcı, zaman zaman uzay üssünden dünyaya seslenecek, uzaydaki deneyimlerini aktaracak.

Görevin tamamlanmasının ardından astronotlar Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak. Kapsül, atmosfere girdikten sonra paraşütlerini açarak Orlando açıklarında okyanusa inecek.