Ülkemizde toplu taşımanın eksikliğinin yanı sıra yetersiz sayıdaki otobüslerin bakımsızlığı da kazaların artmasına neden oluyor. Yenierenköy-Dipkarpaz yolunda öğrencileri taşıyan otobüsün, frenlerinin patlaması sonucu kaza yaptığı iddiaları da olayın vahametini artırıyor. 28 öğrencinin kazayı sadece yaralanarak atlatmaları ise bu vahim olayın sevindirici yanı oldu. Bu kaza bize 9 yıl önce meydana gelen ve acısı hala dinmemiş, Girne Dağ Yolu’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazayı da hatırlattı.

Öte yandan hava sıcaklıklarının artmasıyla son zamanlarda seyir halindeki otobüslerin yanması da “otobüslerin bakımı yeterince yapılmıyor mu?” sorusunu gündeme getirdi.

Kıbrıs Genç TV ekibi, vatandaşlara mikrofon uzatarak bu konuyla ilgili ne düşündüklerini sordu.

Vatandaşlar, toplu taşımadaki yetersizliğe de dikkat çekerek denetimsizliğin önüne geçilmesi gerektiğini söylediler.