Kıbrıs Türk toplumunun ilk iş kadınlarından Vedia Barut, 21’inci ölüm yıl dönümünde Lefkoşa’da kabri başında anıldı.

Gazeteci-Yazar Akay Cemal, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği temsilcileri ve Vedia Barut’un oğlu Mehmet Barut’un katılımı ile yapılan törende, Akay Cemal Vedia Barut’un Kıbrıs Türk toplumuna katkılarına dikkat çekti.

Bir iş kadını olarak başarılı işlere imza attığından bahseden Cemal, Kıbrıs’taki ilk kadın giyim mağazası sahibi olan Vedia Barut’un Kıbrıs Türk ticaret hayatında kadınlara “ilham” kaynağı olduğunu söyledi. Aynı zamanda, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın kurucularından olan Vedia Barut’un topluma hizmetlerinin sadece iş alanında olmadığını, özgürlükçü fikirlerinin, sanat ve diğer alanlarda da topluma ışık tuttuğunu belirtti.

Akay Cemal, Vedia Barut’un basın sektöründe de iz bırakanlardan olduğunu söyledi. “Daha kapıların açılmadığı dönemde Türk ve Rum gazetelerinin takas edilmesi yönünde başarılı işler yaptığını, TAK’ın o dönemdeki müdürü Kemal Aşık’ın her gün Vedia Barut’tan Türk gazetelerini alıp, Rum polis barikatına bıraktığını, oradan da Rum gazetelerini alıp, Türk semtine getirdiğini, bu gazetelerin, öncelikle BRT, TAK ve diğer ilgili makamlara iletildiğini” anlatan Cemal, iletişimin, o zamanlar bu kadar gelişmiş olmadığını, Güney’de neler olup bittiğini bu şekilde haber aldıklarını söyledi.

“Vedia Barut’un en büyük amacının yeni nesillerin iş hayatında, özel sektörde başarılar elde etmesiydi” diyen Cemal, “bugün gelinen noktada, bunu görmek bizler için mutluluk verici” dedi.

Cemal, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'ne törende, Vedia Barut’un mezarı başında, kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.