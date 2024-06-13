Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir ve Vergi Dairesi, beyanname verme ve ödeme süresinin 21 Haziran Cuma güne kadar uzatıldığını duyurdu.

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı nedeniyle, Gelir ve Vergi Dairesi Yasaları tahtında 15-20 Haziran tarihine kadar sunulması zorunlu olan beyannamelerin, beyanname verme ve ödeme süresi 21 Haziran tarihine kadar uzatılmıştır” denildi.