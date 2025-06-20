Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Veteriner Dairesi Müdürlüğü, iç piyasadaki hijyen kontrolleri ile ithalat denetimlerine devam ediyor.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, son bir ay içerisinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; 6 büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliği, 2 süt ürünü imalathanesi, 5 et işleme tesisi, 5 yumurta paketleme tesisi, 4 kanatlı hayvan çiftliği, 3 kanatlı kesimhanesi ve 3 kasap işletmesi kontrol edildi.

Açıklamada, hijyen denetimleri kapsamında, çiğ sütlerin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacıyla 14 hayvancılık işletmesinden süt örnekleri alındığı; ayrıca et ve süt ürünleri işleyen tesislerle birlikte 2 kanatlı kesimhanesinden de çeşitli numunelerin toplanarak analiz için Ulusal Gıda Laboratuvarı’na gönderildiği belirtildi.

Veteriner Dairesi, analizlerin tamamlanmasının ardından elde edilecek sonuçların kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılacağını da bildirdi.