Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber, Kıbrıs sorununun "Avrupa'nın meselesi" olduğunu savunarak, iki devletli çözümü kabul etmeyeceklerini söyledi. Weber, Türkiye'yi, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini hedefleyen uzlaşılmış çözüm temelindeki müzakerelere dönmeye çağırdı.

Rum basınında yer alan haberlere göre Weber, Avrupa Halk Partisi üyesi DİSİ'nin 50'nci kuruluş yıl dönümü etkinliğinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kıbrıs'ın yanındayız" mesajı veren Weber, Avrupa Halk Partisi'nin adil ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması konusunda Rum tarafını desteklediğini ifade etti.

İki devletli çözüm modeline karşı olduklarını vurgulayan Weber, "İki devlet çözümünü kabul etmeyeceğiz. Türkiye'yi, Kıbrıs'ı yeniden birleşmeye götürecek müzakereler için uzlaşılmış çözüme dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Rum gazetelerinden Fileleftheros, Weber'in konuşmasını "Kıbrıs Avrupa'nın Meselesidir" mesajıyla öne çıkarırken, Alithia ise haberi "İki Devlet Çözümünü Asla Kabul Etmeyeceğiz" başlığıyla okuyucularına duyurdu.