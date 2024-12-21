ttec U 14 Erkekler Ligi A Grubu maçı Necati Taşkın İlkokulu Spor Salonunun 4 yerden aktıtması nedeniyle ertelendi.

Soyer Aksu ile Kuvılcı. arasında oynanan ve ilk yarısı tamamlanan maçın ikinci yarısında dışarda başlayan yağmur salonun 4 yerden akıtması ile durdu. Salonda bulunan sporcu ailelerin maçı oynatmak için parkeyi temizlemek içün uğraşları sonuç vermedi ve karşılaşma hakemler tarafından tatil edildi,

Bu arada salonun içinde Vokeybol direklerinin konulduğu alan da kapağın sağlam olmaması nedeniyle bantlanmalı dikkat çekti.