Hindistan polisi, 24 yaşındaki ABD'li bir turisti, Hint Okyanusu'nda seyahate kapalı adadaki izole bir kabile ile temas kurmaya çalıştığı iddiasıyla tutukladı.

Polise göre, Arizonalı bir YouTuber olan Mykhailo Viktorovych Polyakov, 29 Mart'ta Sentinelese kabilesinden insanlarla tanışmak için Hint Okyanusu'ndaki Kuzey Sentinel Adası'nın yasaklı bölgesine tekneyle bir yolculuk yaptıktan sonra geçen hafta tutuklandı.

Euronews Türkçe Haber Servisinde yer alan habere göre polis, Polyakov'un kabileye “adak” olarak bir kutu diyet kola ve bir hindistan cevizi götürdüğünü, dikkatlerini çekmek için düdük çaldığını, bir video kaydettiğini aktardı. Ayrıca Polyakov, Andaman ve Nicobar Adaları'nın başkenti Port Blair'e tekneyle dönmeden önce kum örnekleri toplamış.

Polyakov, yerel balıkçıların kendisini Port Blair'e dönerken görüp yetkililere haber vermesinin ardından tutuklandı.

Polis, Polyakov'un eylemlerinin, yerli yaşam tarzlarını korumak için yabancılarla teması yasalarca kesinlikle yasaklanmış olan Sentinel halkının güvenliği ve refahı için “ciddi bir tehdit” oluşturduğunu söyledi.

Polyakov, izole kabileleri koruyan bir yasayı ihlal etmek gibi suçlamalarla tutuklu bulunuyor ve 17 Nisan'da mahkemeye çıkacak.

Polyakov, suçlu bulunması halinde beş yıla kadar hapis ve para cezasıyla karşı karşıya.

ABD Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada gelişmeden haberdar olduklarını belirtti. Ancak gizlilik sorunları nedeniyle daha fazla yorum yapmadı.

Ziyaretçilerin, nüfusu binlerce yıldır dünyanın geri kalanından izole edilmiş olan Kuzey Sentinel Adası'nın beş kilometre yakınına seyahat etmeleri yasaklanmış durumda.

2018 yılında sahile yasadışı olarak inen ABD'li bir misyoner, ada sakinleri tarafından okla vurularak öldürülmüş ve ardından cesedi sahile gömülmüştü. 2006 yılında Sentinelliler yanlışlıkla kıyıya çıkan iki balıkçıyı öldürdü.