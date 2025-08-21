Polis, yangın söndürme çalışmaları kapsamında güvenlik nedeniyle trafik akışına kapatılan Girne-Lefkoşa ana yolunun Girne alt-üst geçidi kavşağından Lefkoşa'ya gidiş istikametinin trafik akışına açıldığını; Köprülü kavşaktan Girne istikametine gidiş yönünün ise trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, “Lefkoşa-Girne ana yolunun İrsen Küçük Lefkoşa Çevre Yoluna bağlantı noktasından (Köprülü kavşak) Girne istikametine gidiş yönü ise trafik akışına kapatılmıştır. Ulaşım ise alternatif yollardan sağlanacaktır. Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemler rica olunur.” denildi.