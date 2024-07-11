Giyimden aksesuara, dekorasyondan ayakkabı ve çantaya kadar geniş koleksiyonlarıyla ilham verici ayrıntılarla donatılmış bir yaşam biçimi sunan YARGICI, Kıbrıs Lefkoşa’da mağazasını açtı.

Türkiye’nin dört bir yanında bulunan ve son olarak Kıbrıs’ta ilk magazasını açan YARGICI mağazası, özenle seçilmiş geniş ürün yelpazesi ile müşterilere sıra dışı bir alışveriş atmosferi sunarken; kaliteli işçilik ve zamansız tasarımları ile göz alıcı bir şıklığın kapılarını aralıyor.

Aile işletmesi olarak kardeşi ile birlikte yürüttüğü Ciddi Home ve Ciddi Mutfak’la mobilya sektöründe yarattığı önemli değerlerin ardından şimdi kişisel yatırımlarıyla yeni sektörlere yönelen Amber Ciddi’nin moda sektöründeki ikinci yatırımı ise YARGICI oldu.

Kıbrıs Lefkoşa’da kapılarını açan YARGICI mağazası, konfeksiyondan ayakkabıya, çantadan aksesuara farklı ürün kategorilerinde en yeni kadın ve erkek koleksiyonları ile ayrıcalıklı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Kıbrıs Genç TV mikrofonuna konuşan Yargıcı Mağaza Müdürü Gülay Ateşok , Müşterilerin yargıcıyı neden seçmeleri gerektiğini şu sözlerle dile getirdi.

Ateşok, ürün çeşitliliği hakkında da bilgiler verdi.

Ateşok, sürdürülebilirliğe önem verdiklerini de dile getirdi ve sürdürülebilirliğin yargıcı için sonsuz bir yolculuk felsesi olarak benimsendiğini söyledi.

Beymen Club ve Yargıcı mağazalarının diröktörü Amber Ciddi’nin marka tasarımlarını oluştururken doğadan ilham aldığını da belirten Ateşok, Amber Ciddi’nin insana değer verilerek ışıltısız ama güçlüyü temsil etmesinden dolayı yargıcı tercih sebebi olmuştur dedi.