Girne Tiyatro Su ekibinin “Yarım Canlar Destanı” adlı oyunu 20. Bekir Kara Tiyatro Günleri kapsamında dün akşam Güzelyurt’ta sahnelendi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Güzelyurt AKM’de sahnelenen oyunu Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediye Meclis Üyeleri ve sanatseverler izledi.

Yazarlığını ve yönetmenliğini Burçhan Göze’nin yaptığı oyunda Kıbrıs’ta göçe zorlanan herkesin yaşamındaki kesitleri şiirsel bir anlatımla izleyici ile buluştu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, oyunun sonunda Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’e gecenin anısına plaket takdim ederek tüm ekibe teşekkür etti.