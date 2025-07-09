Meteoroloji Dairesi, sıcak ve nemli havanın etkisini sürdüreceğini, yarın, cuma ve cumartesi sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi'nin 10-16 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.
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Hava genellikle açık, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36-39, sahil kesimlerinde ise 31-34 derece santigrat dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, periyodun sonuna doğru yer yer kuvvetli esecek.