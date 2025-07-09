Meteoroloji Dairesi, sıcak ve nemli havanın etkisini sürdüreceğini, yarın, cuma ve cumartesi sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi'nin 10-16 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hava genellikle açık, zaman zaman parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde 36-39, sahil kesimlerinde ise 31-34 derece santigrat dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, periyodun sonuna doğru yer yer kuvvetli esecek.