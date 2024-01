Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen 9. Liselerarsası Müzik Yarışması’nın birincisi Levent Koleji klip çekimi için biraraya geldi.

Kazanan gurubun sorumlu müzik öğretmenleri Ali Akçaylı ve Havva Özdemirağ ile grup üyeleri; Simay Vechi, Ertan Erdoğuş, Ali Arman Küçük, Halil Tokay ve Algı Sultanoğlu klip çekimi sırasında çok eğlendiklerini dile getirerek, kendi besteleriyle klip çekmenin ayrı bir gurur olduğunu aktardılar.

FEVZİ TANPINAR:” HER GEÇEN YIL BİR ÖNCEKİNİ ARATMAYACAK YETENEKLERLE VE SESLERLE KARŞILIYORUZ.”

Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması’nın en büyük mimarının gençlerimiz olduğunu vurgulayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, her geçen yıl inanılmaz yeteneklerle karşılaştıklarını aktardı. Tanpınar, “Gençlerimiz her geçen yıl yarışmamızın çıtasını yükseltiyor ve her sene bir öncekini aratmayacak yeteneklerle ve seslerle karşılaşıyoruz. Bu yarışmadan çıkıp kendisini müzikle buluşturan ve hayatlarına müzikle devam eden gençlerimizi gördükçe onlarla gurur duyuyoruz. Levent Koleji’nin öğrencileri de kendi besteledikleri parçayla klip çekmek istediler ve dinlediğimiz anda çok beğendik. Emeklerinden dolayı tüm öğrencilerimize ve müzik öğretmenlerine teşekkür ediyorum.” dedi.

ALİ AKÇAYLI:” ÇOCUKLARIMIZ BİRİNCİ GELEREK BİZLERE AYRI BİR MUTLULUK VE GURUR YAŞATTILAR.”

Levent Koleji müzik öğretmeni Ali Akçaylı, birinci gelen öğrencileriyle gurur duyduğunu aktardı. Akçaylı, “Çocuklarımız birinci gelerek bizlere ayrı bir mutluluk ve gurur yaşattılar. Onlara emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi ayrı bir heyecan yaşıyoruz, kendi besteledikleri parçayla stüdyoya girdiler ve klip çekimlerini tamamladılar. Sabırsızlıkla klibimizi sosyal medya hesaplarından izlemeyi bekliyoruz. Telsim ve Milli Eğitim Bakanlığı’mıza yıllardır iş birliği içerisinde özveriyle müzik yarışmasını düzenledikleri için de çok teşekkür ederiz.” dedi.

Öğrencilerin hayal güçleriyle kaleme alınan bestenin klip çekimi çok yakında Telsim’in Youtube kanalında ve sosyal medya hesaplarında yayınlanacak.