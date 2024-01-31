Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, fırtınadan ve selden dolayı oluşan zararın karşılanması için hükümetin elinden geleni yapacağından emin olduğunu söyledi.

Başkan Töre, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağmur ve fırtınadan dolayı maddi zarara uğrayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Töre, ülkeye gelen yağmurların iyi olduğunu ancak bunu fırtınaya dönüşmesinin ve maddi zarar boyutuna ulaşmasının üzücü olduğunu kaydetti.

Yağışın ara ara devam etmesini istediklerini belirten Başkan Töre, yaşanan felaket sonrası üreticinin zararının tespit ve tanzim noktasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın başlattığı çalışmaların önemli olduğunu, bu konuda da hükümetin gerekli önlemleri aldığını ifade etti.

Fırtınada seraların, narenciye ürünlerinin, ağılların ,evlerin, iş yerlerinin ve araçlarının zarar gördüğünü anımsatan Başkan Töre, “devletimiz bu zararları karşılar, mutlaka çözüm yolları vardır yeter ki can kaybı olmasın” dedi.

“Yağışlar yer altı sularının tamamlanmasının yanı sıra tarlada bulunan mahsule de faydalıdır” diyen Başkan Töre, yağmurların sele ve fırtınaya dönüşmesini istemediklerini vurguladı.

Başkan Töre açıklamasının sonunda selden ve fırtınadan gören tam vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.