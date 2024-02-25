Eşit Hak ve Adalet Sendikası (Hak-Sen) Başkanı Salih Erşangil, hayat pahalılığının yılda üçe çıkarılması önerisinin bir süredir Mecliste beklediğine işaret ederek, “Çalışan kesimin kaybedecek bir dakikası dahi yoktur” ifadelerini kullandı.

Hayat pahalılığının dört ayda bir maaşlara yansıtılarak yılda üçe çıkarılması yönünde alınan kararı olumlu bulduklarını ifade eden Erşangil, “Ancak geç kalınan her gün, alınan kararın anlamını kaybetmesine neden olmaktadır. Türk lirası bu hızla değer kaybeder ve tüm ürün ve hizmetler son sürat zamlanırken, halkın dayanacak gücü kalmamıştır” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nun, söz konusu uygulamanın özel sektör çalışanları için de geçerli olması yönünde adım atabileceklerini ifade ettiğini hatırlatan Erşangil, kendilerinin ve diğer örgütlerin çağrısına kulak verilerek asgari ücretin kamudaki en düşük maaşa eşitlenmesiyle, özel sektör emekçisinin de hayat pahalılığından payına düşeni almasının sağlanmış olacağını kaydetti.