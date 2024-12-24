Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Demokrat Parti’ye (DP) YDP’ye “saldırdığı” gerekçesiyle yanıt verdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, YDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirmenin karar metni olarak basına servis edilerek, hükümetin büyük ortağının küçük ortakların hassasiyetlerine dikkat etmediğinin ve bundan da küçük ortakların geçmişte olduğu gibi şimdi de olumsuz etkilendiğinin anlatıldığı hatırlatıldı. Metinde DP’nin içinde bulunduğu durumun ise örnek gösterildiği belirtilen açıklamada, “Çünkü DP’nin 3 Milletvekilinden biri olan Hasan Tosunoğlu, benzer gerekçelerle partiden istifa etmişti. Parti MYK’mız da işte buna vurgu yapmıştı.” denildi.

Bunun üzerine DP yöneticilerinin kendilerine “terbiye sınırlarını aşan bir üslupla saldırdığının” kaydedildiği açıklamada, “Keşke bu bildiriyi kaleme alan DP yöneticileri, Sayın Hasan Tosunoğlu'nun istifa ederken söylediği sözlere de bir cevap verebilseydiler. Parti olarak sükunetimizi koruyor ve ortaklarımızı sağduyuya davet ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

DP’den yapılan ve basında yer alan açıklamalarda, YDP’nin dünkü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında, hükümetin koalisyon ortağı DP’ye yönelik eleştirilerinin üzüntü, hayret ve teessüf ile karşılandığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, DP’nin, hükümete desteğini sürdüreceği ifade edilirken, YDP içerisindeki bazı grupların kaos ve bozgunculuk yaratma çabaları olduğu öne sürülmüş ve YDP içindeki bu grupların hem parti misyonları hem de ülke gerçekleri ile bağdaşmayan tavırlar sergiledikleri kaydedilmişti.