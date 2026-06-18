“Yeni dostluklara, yeni iş birliklerine ve yeni fikirlere kapı aralayan buluşma yoğun ilgi gördü.”

Kıbrıs Genç TV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Yeni Kafa programının ilk sezonunun ardından düzenlenen “Yaza Merhaba Buluşması”, bu akşam Lefkoşa’da gerçekleştirildi.

İş Kadınları Derneği Binası’nda düzenlenen etkinlik, iş dünyası, akademi, medya ve sivil toplum temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Samimi atmosferi ve verimli sohbetleriyle dikkat çeken gecede, katılımcılar yeni döneme ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, yaz sezonuna girerken sosyal ve profesyonel ilişkilerini güçlendirme fırsatı yakaladı.

Etkinliğin ev sahipliğini yapan Mustafa Abitoğlu ve Dr. Bilinç Dolmacı, gecede yaptıkları konuşmalarda Yeni Kafa projesinin ortaya çıkış sürecini, bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaları ve gelecek hedeflerini anlattı.

Konuşmalarında Kıbrıs Genç TV’nin projeye verdiği desteğin önemine dikkat çeken Abitoğlu ve Dolmacı, “Bu proje Kıbrıs Genç TV ve Ertan Birinci’nin desteği olmadan bugünlere gelemezdi” diyerek Kıbrıs Genç TV Kurucusu Ertan Birinci’yi sahneye davet etti.

Yoğun alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan Birinci, Yeni Kafa ekibini tebrik ederek, böylesine yenilikçi ve topluma değer katan bir projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Birinci, “Asıl ben teşekkür ederim. Yeni fikirlerin konuşulduğu, gençlerin ve toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği bu tür projelerin yanında olmak bizim için bir görevdir” dedi.

Gecede yapılan konuşmalarda ayrıca değişen dünyada iletişim, girişimcilik, dijital dönüşüm ve toplumsal dayanışmanın önemi üzerinde duruldu. Katılımcılar, benzer etkinliklerin farklı kesimleri bir araya getirerek yeni iş birliklerine zemin hazırladığını vurguladı.

Sıcak ve dostane bir ortamda gerçekleşen buluşma, toplu hatıra fotoğraflarının çekilmesi ve katılımcıların gerçekleştirdiği sohbetlerin ardından sona erdi.

Yeni Kafa Yaza Merhaba Buluşması, yeni dostlukların kurulmasına, yeni fikirlerin paylaşılmasına ve geleceğe yönelik iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlayan anlamlı bir etkinlik olarak hafızalarda yer aldı.