Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreter Erşah Sabit Yılmaz, YDP Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) dünkü toplantısının Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olduğunu kaydetti.

Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada YDP MYK’sının “hükümetten çekilme” gündemiyle toplanacağı yönünde haberler yer aldığını belirten Yılmaz, hiçbir parti yetkilisinin bu yönde açıklaması yokken böyle haberler yapılmasının manidar olduğunu söyledi.

Yılmaz, yazılı açıklamasında, toplanma çağrısı geçen hafta yapılan MYK’nın gündeminin de geçen haftadan belirlendiğini ifade etti.

Dünkü gündemin Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve saha çalışmalarla ilgili olduğunu kaydeden Erşah Sabit Yılmaz, Seçim Komitesi Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın 12 Eylül’den sonra yapılacak seçim kampanyası hakkında MYK’ya bilgi verdiğini de aktardı.