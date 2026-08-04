Sanatçı Feza Aygın Sanıvar'ın geri dönüşüm kağıdından yaptığı “Babamın Oltası” sergisi Ercan Havalimanı'nda ziyaret edilebilecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliğinden verilen bilgiye göre, Sanıvar’ın eserleri ağustos boyunca pasaport kontrolü sonrası giden yolcu bölümünde görülebilecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’nda her ay bir sanatçının eserlerini sergilediklerini, bu ay geri dönüşüm malzemelerini sıvılaştırarak özgün sanat eserine dönüştüren Feza Aygın Sanıvar’ın çalışmalarına ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.

Sanatçı Feza Aygın Sanıvar, kağıdı incelterek sıvı şekline getirip dantel görünümü sağladığı ve formülü tamamen şahsına ait eserlerin Ercan'da sergilenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.