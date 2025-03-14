Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Genel Sekreteri Ali Yeltekin, Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi’nin verdiği elleçleme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin yasa gücünde kararnamede Kıbrıs Türk Liman ve Taşıt İşçileri Sendikası'nın (Liman-Sen) yer almamasını eleştirdi.

Liman-Sen adına açıklama yapan Hür-İş Genel Sekreteri Yeltekin, 4 Mart tarihinde yayımlanan Resmi Gazetedeki "Yasa Gücünde Kararname" ile Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şti’nin verdiği elleçleme hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirterek, bu kapsamda Ücret Tarife Tespit Komisyonu oluşturulduğunu belirtti.

Bu komisyonda Liman-Sen'in olmamasını eleştiren Yeltekin, “Buradan anlaşılacağı üzere Girne ve Gazimağusa limanlarında her sosyal paydaş hazırlanmışken limanlarda elleçleme işleri yapan 170 üyemizin sendikası Liman-Sen unutulmuş mu? Yoksa kasıtlı olarak mı yazılmamış?” diye sordu.

Yeltekin açıklamasında şunları kaydetti:

“Hükümet olarak liman tarifelerinin sermayeye göre düzenlenmesi sağlanırken, piyasada herhangi bir ucuzlama olmayarak sadece gelirler düzeyinde 170 Liman-Sen üyesi çalışanlar işsiz, ekmeksiz kalacaktır. Konu ile ilgili tüm paydaşlar Yasa Gücünde Kararname’de yer alırken işçi temsilcisi Liman -Sen neden yer almamıştır?”