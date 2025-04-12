ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT tarafından 2005 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı Yeni Fikirler Yeni İşler (YFYİ), bu yıl ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde KALTEV iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

KALTEV YFYİ, yenilikçi fikirleri destekleyerek girişimcilerin projelerini geliştirmesine, eğitim ve mentörlük desteği almasına ve geniş bir ekosisteme erişmesine olanak tanımak amacıyla düzenleniyor.

Program sonunda girişimciler, Demo Day’de projelerini sunma, maddi ödül desteği kazanma ve ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) ve ODTÜ TEKNOKENT Kuluçka Ofisi’nde çalışma imkânı elde etme fırsatına sahip olacak.

Başvuruların 14 Nisan Pazartesi Saat 17.00'ye kadar yapılabileceği belirtildi.



