Meteoroloji Dairesi, gelecek hafta içerisinde sıcaklıkların iç kesimlerde 40-43 dereceye kadar yükseleceğini açıkladı.

Meteoroloji Dairesi'nin 6-12 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Havanın hafta boyunca genellikle açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günü iç kesimlerde 36 – 38, sahillerde 31 – 34 derece,  diğer günlerde ise iç kesimlerde 40 – 43,  sahillerde 35 – 38 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Editör: Burhan CANBAZ