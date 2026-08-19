Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç kent merkezinde bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.

Meriç, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındı. Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu ve arandığı bildirildi.

Saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca da kaydedilen görüntülerde Meriç ile şüpheli S.A.K. arasında yaşanan arbede görüldü. Öte yandan, milletvekili Meriç'in öğle saatlerinde izin verdiği yakın korumasının olay anında yanında bulunmadığı öğrenildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in durumunun iyi olduğunu söyledi. Yaşanan gelişmelerin nedenine ilişkin sürecin de araştırıldığına işaret eden Çeber, "Olayın nedenini bilemiyoruz. Şahıs eski ilçe başkanı. Artık hangi konuda tartışıyorlar, önce sohbet, ardından tartışmaya dönüyor. Şahıs alındığında ona soracağız. Sayın vekilimiz kendine geldiğinde anlatacaktır." diye konuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Ulaşan ise "Şu an durumu stabil. Ameliyatın önemli bir kısmı yapıldı. Bir bağırsak yaralanması var, orası tamir edildi. Şu an son kontrolleri yapılıyor." ifadelerini kullandı.

- Şüpheli ve yardım ettiği değerlendirilen dört kişi gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk incelemelerde, eylemin şüpheli S.A.K tarafından gerçekleştirildiği, şüphelinin eylemin ardından kaçtığı tespit edilmiştir. Olayla bağlantılı olduğu ve şüpheli S.A.K'ye yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler A.Ç. ve E.D. gözaltına alınmış olup, kaçan şüpheli S.A.K'nin yakalanmasına yönelik arama ve yakalama çalışmaları kolluk kuvvetlerince titizlikle sürdürülmektedir. Şüphelinin yakalanması için tüm süreç titizlikle işletilmekte ve soruşturma tüm yönleriyle sürdürülmektedir."

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, ileriki saatlerde yaptığı açıklamada, Meriç'e bıçaklı saldırı düzenlenmesiyle ilgili gözaltı sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.

Çeber, paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep Milletvekilimiz Melih Meriç'e bıçaklı saldırı olayının şüphelisi S.A.K, şüphelinin olay yerinden bindiği özel araç şoförü A.Ç, araç değişiminden sonra bindiği ticari araç şoförü E.D, şüphelinin yakını H.K ve olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlisi R.Ç olmak üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştır."