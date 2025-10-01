Cumhuriyet Meclisi’nin yeni yasama yılı bugünkü törensel açılışla başladı.

10’uncu Dönem, 5’inci Yasama Yılı’nın ilk toplantısı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında saat 11.05'te başladı.

Toplantıyı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Başsavcı Sarper Altıncık, Sayıştay Başkanı Osman Korahan, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, Ombudsman İlkan Varol, eski meclis başkanları, başbakanlar, bürokratlar, üst düzey yöneticiler ve diğer davetliler izliyor.

Toplantının ardından Meclis Başkanlığı resepsiyon verecek.

Meclis, geçen dönem son toplantısını 30 Haziran Pazartesi günü yapmıştı. Toplantıda, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülürken, nisap yetersizliği nedeniyle oturuma ara verilmesinin iki saat sonrasında Genel Kurul yeniden toplanma girişiminde bulunmuş ancak nisap yine sağlanamamıştı.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, gelecek olağan birleşimin yeni yasama yılında olacağını söyleyerek, birleşimi kapatmıştı.

50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekili dağılımı şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi (UBP) 24, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 19, Demokrat Parti (DP) 2, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) 2, bağımsız 3”