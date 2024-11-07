Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bir bebeğin ölümüyle ilgili tutuklu bulunan beş sağlık çalışanı bugün yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminata bağlandı.

Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, erken doğum sebebiyle kuvözde tedavi gören 20 günlük bebeğin hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili ilk olarak Ç.S., K.Y. ve G.K.A. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç Nuray Necdet huzuruna çıkarıldı.

Olayla ilgili bulguları aktaran tahkikat polisi Hüseyin Zaifer, ihmalkar eylemde bulunarak bebeklerin mamalarına alkol karıştırılması olayıyla ilgili Ç.S., K.Y. ve G.K.A.’nın ilk olarak 28 Ekim’de mahkemeye çıkarıldıklarını, haklarında önce 3 gün, ardından da 7 gün daha tutukluluk kararı alındığını hatırlattı.

Zaifer, bebeklerin mamasına eklenen ve içinde alkol olduğu düşünülen su şişelerinin emare alındığını, çeşitli emarelerin alındığını, otopsi raporunun Türkiye’ye gönderildiğini, üç bebeğin taburcu edildiğini, diğer bebeklerin tedavisinin devam ettiğini belirtti.

Tahkikatın devam ettiğini dile getiren Zaifer, ancak zanlıların tahkikata etki etme olasılığının ortadan kalktığını söyleyerek, zanlıların ileride yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Savcının soruları üzerine Zaifer, otopsi raporunun gelmesi veya sağlık durumlarının değişmesi gibi olasılıklar karşısında teminat şartlarının değişeceğini belirtti.

Yargıç Nuray Necdet de, zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanarak, tüm seyahat belgelerini teslim etmeleri, 200 bin TL nakdi teminat, 3 kefil ile 1’er milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması ve en yakın karakola ispat-i vücut etmeleri şartıyla teminata bağlanmalarına karar verdi.

Daha sonra aynı olayla bağlantılı olarak M.A. ile A.D. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargıç Nuray Necdet huzuruna çıkarıldı.

Tahkikat polisi Hüseyin Zaifer, zanlı M.A. ile A.D.’nin “tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme” suçundan methaldar olduğunu söyleyerek, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören 20 günlük Mihrimah isimli bebeğin mamasına alkol karıştırıldığını, zanlı 1 M.A.’nın etil alkolü su ısıtıcısına koyduğunu, A.D.’nin ise bebeği beslediğini dile getirdi.

Emareler alındığını, 70’ye yakın ifade alındığını, incelemelerin ve tahkikatın devam ettiğini söyleyen Zaifer, zanlıların tahkikata etki etme olasılığının ortadan kalktığını söyleyerek, zanlıların ileride yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.

Savcının sorusu üzerine Zaifer, zanlıların görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında disiplin soruşturması açıldığını belirtti.

Zanlıların avukatlarından biri, “bebeğin neden öldüğünün bilinmediği” başka bir avukat ise “yanlış müdahale” iddialarında bulundu.

Yargıç Nuray Necdet, zanlıların yurt dışına çıkışları yasaklanarak tüm seyahat belgelerini teslim etmeleri, 200 bin TL nakdi teminat, 4 kefil ile 1’er milyon TL’lik kefalet senedi imzalaması ve en yakın karakola ispat-i vücut etmeleri şartıyla teminata bağlanmalarına karar verdi.