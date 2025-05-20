Yenierenköy’de öğrencileri taşıyan okul otobüsün devrildiği trafik kazası nedeniyle Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği bugün eylem yaptı. Eylemde güvenli taşımacılık talep edildi.

Öğrencilerin de katıldığı veli eylemine CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası yetkilileri ve bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

Eylemde Erenköy Lisesi öğrencisi Kübra Durmuş, Okul öğretmenlerinden Ayşe Nurçin, Erenköy Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Göksal Hacıhasanoğlu ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem ve KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel konuşma yaptı.