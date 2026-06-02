İstanbul’un simge tarihi yapılarından Yerebatan Sarnıcı’na ilişkin yürütülen hukuki süreçte karar çıktı.

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansından yapılan açıklamaya göre, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5737 sayılı Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen taşınmaza ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) yaptığı itiraz mahkeme tarafından reddedildi.

Tarihi yapı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi.

İBB'ye gönderilen resmi tebligatta, taşınmazın belirtilen süre içinde tahliye edilmesi istendi.