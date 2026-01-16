Haftalık gıda denetimlerinde numune alınan yerli domates, kabak ve çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü; biber ve patlıcanda ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 9-15 Ocak tarihleri arasında ithal ürünlerden alınan 15 numunenin 15'i de temiz çıktı. Yerli ürünlerden alınan 31 numunenin 15'i temiz çıkarken, 3 numunede tavsiye dışı bitki koruma ürünü, 2 numunede de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Gazimağusa'da Hasan Kocabaş’a ait domateste, Raşit Açıkgöz’e ait kabakta ve Cengizköy'de Hasan Alyakut’a ait çarli biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler imha edildi. Haspolat'ta ise Erülkü’ye ait biberde ve patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürün hasadı bir sonra ki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Numuneler üzerinde Devlet Laboratuvarında yapılan analizlerde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliğinde Kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesine göre değerlendiriliyor.