Tarım Dairesi, bu haftaki gıda denetimlerinde, iki yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğini ve ürünlerin hasadının durdurulduğunu açıkladı.

Bu ürünlerin mandora mandalin ve patlıcan olduğu; ithal ürünlerin ise temiz çıktığı belirtildi.

Tarım Dairesi, 31 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı'nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği'nde kullanılan pestisit kalıntı limitlerine göre değerlendirildi.

Analiz edilen 23 ithal ürünün tümü temiz çıkarken yerli ürünlerde ise 34 numuneden 32'sinin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen iki ürüne rastlandığı kaydedildi.

Buna göre Yeşilyurt sakini Raif Kudret’e ait mandora mandalinde ve Bostancı'da Yoran Tarım Ltd.'e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.