Meclisteki bağımsız vekillerle yaptıkları görüşmeleri doğrulayan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, bağımsızların eğilim ve tercihleri konusunda “kimi zoru seçer, kimi kolayı tercih eder. Bu arkadaşlarımız güçlülerin yanında olmayı tercih ettiler. Saygıyla karşılıyorum. Neticede HP’de ciddi bir travma yaşadılar. Biz önümüze bakıyoruz”.

Zeki Çeler, müstakbel vekil adayları konusunda “Parlak değil, ışığı olan adaylarımız olacak. Kendi ışığı ile aydınlanacak adaylar” diye konuştu.

TDP olarak parti bütünlüğünü sağladıklarını anlatan Genel Başkan Zeki Çeler, Ada TV’de “TDP-TKP, bunun ölüsü yüzde 7’dir” dedi.